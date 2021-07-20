Белорусские аграрии намолотили первые полмиллиона тонн зерна

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Всего же на сегодняшний день собрано полмиллиона тонн зерна. В среднем урожайность по стране почти 35 центнеров с гектара. Как идет работа в полях и соблюдаются ли трудовые условия - расскажет Алина Лаппо.

Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 % площадей. Хлеборобы намолотили первые полмиллиона тонн зерна.

Пока больше всего получено ячменя - 222 тысячи тонн, в том числе и озимого (131 тысяча). Его уборка завершается, осталось всего 4 % площадей. Пшеницы намолочено около 128 тысяч тонн, у этой культуры урожайность пока выше прошлогодней.

Это поле в Минском районе. Работа кипит с утра до вечера. Хорошая погода только в помощь. Аграрии знают: спелый урожай требует быстрой уборки, когда колосья налиты и земля сухая, чтобы было меньше потерь. Тут рабочие часы не время считать, о результатах работы лучше скажут тонны зерна после жатвы.

Профилактика производственного травматизма

На особом контроле во время уборочной кампании держат вопрос профилактики производственного травматизма. Жизнь и здоровье работающих всегда в приоритете. Практическую помощь организациям в обеспечении охраны труда при уборке зерновых культур оказывают мобильные группы. Такая форма работы именно по профпрофилактике наиболее эффективная.

Елена Гуринович, начальник Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

По результатам посещения мобильными группами в организацию и руководителю направляется рекомендация с указанием в них выявленных нарушений и сроков по устранению данных нарушений.

Александр Семич, первый замдиректора Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

Мобильными группами за первые 15 дней отстранено от работы 149 работников. Это те, кто не использовал средства индивидуальной защиты, не прошел медицинский осмотр. Кроме того, за наличие нарушений, которые могут повлечь за собой травмирование либо гибель человека, нанимателям предложено приостановить работу 50 единиц производственного оборудования и других механизмов.

Мониторинг, конечно, будет продолжен. Ведь благодаря такому вниманию к вопросам безопасности работников удается сократить число несчастных случаев в период уборочной кампании. Она сейчас в самом разгаре.





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