Источник материала: БT

Где точно не может быть двойных стандартов, так это в поле. Здесь, где от рассвета до заката кипит работа, уж точно знают: хозяйский подход, трудолюбивые руки и соблюдение технологий - залог успешного урожая. Эту битву за продовольственную безопасность наши аграрии выигрывают.

Первую тысячу тонн зерна намолотили в Брестской области. Рекорд Каменецкому району принес семейный экипаж. На комбайне работают отец и дочь, которой 18 лет, это первая ее уборочная кампания. Девушка учится на агронома, а на каникулах решила совместить приятное с полезным: отработать полученные знания на практике и помочь отцу в поле. Хозяйство "Савушкина пуща" - одно из самых больших в районе. В этом сезоне здесь нужно обмолотить 3 тысячи 750 гектаров зерновых. Комбайны убирают 54 центнера с гектара.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Подвела в этом году жара, отсутствие влаги, но тем не менее ожидаем урожай на уровне прошлого года. Активно врезались в уборку ячменя. Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн ячменя.

Традиционно Брестская область приступает к сбору урожая одной из первых. В этом году аграриев подгоняет жара: чтобы урожай не высох, нужно убрать как можно скорее.





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