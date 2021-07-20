В специфическом гостеприимстве, с которым в Европе встречают беженцев, разбирался аналитик А. Сыч

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Судьба покоренных народов на Западе никого не интересует. Здесь геополитические амбиции носят неприкрытые методы колониализма. Благополучие с высокими стандартами потребления товаров и услуг поддерживаются с помощью откровенного разграбления других стран. Прямо сейчас мы раскроем вам новые шокирующие подробности выдворения литовскими пограничниками мигрантов в Беларусь.

В специфическом гостеприимстве, с которым в просвещенной Европе встречают беженцев, разбирался наш аналитик Андрей Сыч.

Ренессанс колониализма является сегодня основной чертой внешней политики коллективного Запада. Они без лишней скромности врываются в чужие дома и грабят местное население. При этом судьба людей их никак не волнует, ведь права человека и высокие стандарты жизни они с собой не приносят. Обездоленные люди бегут от войны в надежде найти мир и спокойствие в стране, откуда пришли белые господа, но, достигая цели, они сталкиваются с таким же отношением, как и на оккупированной родине. Физическое насилие и угрозы огнестрельным оружием в отношении детей и беременных женщин вместо декларируемых стандартов демократии. Именно так сегодня поступают литовские военные с беженцами из Ирака.

Тишина в ПАСЕ и ОБСЕ

В общей сложности белорусские пограничники задержали в последние дни три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. В подавляющем большинстве это женщины и дети, которые рассказывают ужасные подробности того, что им довелось пережить. Ранее они находились в лагере для содержания беженцев в Литве, где их морили голодом и избивали телескопическими дубинками. Все это с единственной целью - получить заведомо ложные показания в отношении белорусских пограничников. Людей вынуждали признать причастность белорусских структур к нелегальной переправе беженцев в Литву. После чего их просто вывезли на границу и под угрозой оружия заставили двигаться в сторону Беларуси. На сегодняшний день граждане Ирака находятся в безопасности. Их осмотрели медики, оказали помощь и задокументировали побои. По результатам осмотра у беременной женщины выявили сильное переутомление и истощение. Подобное отношение к людям, спасающимся от войны, сложно назвать гуманным. О чем думали вооруженные солдаты, когда угрожали беременной женщине и ее несовершеннолетним детям? Неужели эти действия останутся незамеченными в просвещенной до безумия Европе? Где требования расследовать эту вопиющую ситуацию? Почему же молчит ПАСЕ и ОБСЕ?

Литовское правительство непонимающе хлопает глазками, глядя на стабильно растущий поток мигрантов. Они пытаются искать крайних в сложившейся ситуации: обвиняют Беларусь. При этом продолжают наращивать военный контингент в Ираке. Сейм Литвы одобрил проекты, которые направлены на увеличение количества литовских солдат, участвующих в международных операциях. В текущем году предлагается отправить более трехсот литовских солдат, а в следующем году увеличить контингент еще на сто человек. Литовскому руководству определенно стоит поискать взаимосвязь между потоком мигрантов и количеством солдат, которых они отправляют на родину этих людей.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Запад коллективными усилиями разрушил Сирию, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в кризис, глобальный кризис гуманитарного масштаба, и попытки сделать Беларусь виновной в этих тенденциях как минимум смехотворны.

Решая миграционный кризис агрессивными методами, литовское правительство серьезным образом усугубляет ситуацию. Когда оставшиеся беженцы в лагерях узнают о таких методах депортации, рассчитывать на их покорность не приходится. Наверняка начнутся массовые побеги в сторону более развитых западных стран. Ловить испуганных мигрантов по стране - это еще более увлекательное мероприятие, чем просто содержать их в лагере. Возникает совершенно осязаемая вероятность столкнуться с ответной реакцией радикальных исламских группировок в ответ на агрессию в отношении единоверцев.





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