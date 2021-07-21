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Картина дня: совещание по приоритетам внешней политики, указ о призыве и старт приемной кампании
21.07.2021 07:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 20 июля
Во время совещания
Глава государства Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает
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В Национальной библиотеке Беларуси пройдет творческий вечер "Летний дождь", посвященный юбилею белорусского композитора Алины Безенсон.
Выставка стекла к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Беларуси, почетного зарубежного члена Российской академии искусств Владимира Мурахвера пройдет по 30 августа в Национальном художественном музее.
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Знаменательные даты 22 июля
115 лет назад родилась Белинская Мария Сергеевна, актриса, народная артистка Беларуси (1953). В 1926 году окончила Белорусскую драматическую студию в Москве. В 1926-1964 годах работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1965-1979 годах - в Белорусском театре им.Я.Купалы. Исполняла роли молодых героинь, а позднее - характерные. Среди них: Марина ("Война войне" Я.Коласа), Татьяна Марич ("Над Березой-рекой" П.Глебки), Мария Антоновна ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Снималась в телевизионных фильмах "Тревожное счастье" по роману И.Шамякина, "Люди на болоте" И.Мележа. Умерла в 1990 году.
85 лет назад родилась Гаевая Валентина Ивановна, балетмейстер, народная артистка Беларуси (1989). В 1965 году окончила Ленинградскую высшую школу профдвижения. С 1967 года руководитель детской хореографической студии в Могилеве. С 1974 года - художественный руководитель и главный балетмейстер Белорусского фольклорно-хореографического ансамбля "Хорошки". На основе фольклорного материала создает оригинальные постановки белорусских народных танцев, вокально-хореографические композиции, хореографические миниатюры. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).
70 лет назад родился Газманов Олег Михайлович, российский эстрадный певец, композитор, народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат национальной музыкальной премии "Овация" (1998) в номинации "поэт-песенник".
60 лет назад родилась Розанова Ирина Юрьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Дорогой мой человек", "Бесприданница", "Пепел" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 20 июля Внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке. Об этом глава государства Александр Лукашенко...
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