"Белпочта": со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения будет взиматься НДС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

"С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Белпочте", при пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений не превышает 45 евро, НДС не взимается. Однако если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро - будут начисляться таможенные платежи.

На предприятии обратили внимание, что для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения. "Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно", - добавили в "Белпочте".

В настоящее время РУП "Белпочта" осуществляет доработку программного обеспечения и интернет-портала для организации возможности при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.-0-