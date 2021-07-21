Минтранс предлагает белорусам обсудить вопросы автоперевозок пассажиров

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Проект подготовлен для обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров, создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых населению услуг.

В том числе проектом документа предусматриваются разработка механизма допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями такси, путем введения регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя авто, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси.

Предлагается введение оснований для принятия ограничительных мер и самих мер за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями такси. Документом предусматривается обязательное заключение автомобильными перевозчиками - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (кроме ИП, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями трудовых договоров. Также будут регулироваться вопросы аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды авто с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором могут выступать только юрлица и ИП.

Проектом предлагается внесение изменений в указ от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" для комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.

Организатор публичного обсуждения - Министерство транспорта и коммуникаций.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 июля 2021 года.-0-