В Гродно внедряется автоматизированная система контроля трубопроводов

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Свести к минимуму аварийные ситуации во время отопительного сезона. В Гродно при плановой замене тепловых сетей внедряется автоматизированная система контроля трубопроводов. На смену отслужившим укладываются современные предизолированные. Это позволяет снизить потери и затраты на эксплуатацию. Их гарантийный срок службы не менее 30 лет. Все новые трубопроводы оснащены специальными датчиками, при малейшем нарушении режима эксплуатации они автоматически посылают сигнал диспетчеру. Это позволяет избежать коммунальных аварий во время отопительного сезона.

Борис Митриченко, первый замдиректора - главный инженер Гродненских тепловых сетей РУП "Гродноэнерго":

Система трубопроводов имеет определенную систему, которая позволяет передавать данные о состоянии тепловой изоляции непосредственно на диспетчерский пульт управления. И при возникновении внештатной ситуации срабатывает сигнал. После чего будут приняты необходимые меры для локализации и устранения повреждений.



В Гродно уже отремонтированы теплотрассы на трех городских участках. Полностью заменено 9 километров трубопроводов. При этом потребителей подключали к горячему водоснабжению на трое суток раньше намеченных сроков.





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