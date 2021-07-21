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21 июля днем состоится прощание с народным артистом Беларуси Андреем Мдивани
21.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Знаменитый композитор, профессор, автор мюзиклов, девяти симфоний, хоровых циклов скончался, не пережив последствий инсульта. Андрей Мдивани одним их первых в нашей стране обратился к теме славянского наследия. И еще в 60-х стал применять современные техники в работе над календарно-обрядовым песенным фольклором. Он написал музыку к известным балетам - "Данко", "Страсти (Рогнеда)", а также проявил себя в опере - создал музыку к "Маленькому принцу". Композитор отмечен государством - лауреат госпремий, а также специальной премии Президента Беларуси в номинации "Музыкальное искусство". Церемония прощания начнется в полдень в ритуальном зале по улице Кульман, 33 А. Затем тело народного артиста предадут земле на Восточном кладбище Минска.
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Знаменитый композитор, профессор, автор мюзиклов, девяти симфоний, хоровых циклов скончался, не пережив последствий инсульта. Андрей Мдивани одним их первых в...
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