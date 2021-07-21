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Вступительная кампания - 2021: 55 тысяч первокурсников планируют принять вузы нашей стран

21.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 55 тысяч первокурсников планируют принять вузы нашей страны - они начали прием документов. Так, в Белорусском медуниверситете в этом году планируют набрать 660 человек на бюджет, из них почти 300 - для обучения по целевому направлению. Также увеличат набор на лечебный и медико-профилактический  факультеты. Возобновили и некоторые специальности в БГУИР:   "Квантовые информационные системы", "Инфокоммуникационые технологии" и "Радиоэлектронные системы". В целом же абитуриенты могут написать сразу два заявления - как на платное обучение, так и на бюджет. 

Вступительные экзамены стартуют уже с 27 июля. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, а на платную форму обучения - 11 августа. Абитуриентов ждут в полусотне учреждений высшего образования.


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Почти 55 тысяч первокурсников планируют принять вузы нашей страны - они начали прием документов. Так, в Белорусском медуниверситете в этом году планируют набрать 660...
 
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