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Сестры Груздевы об информационном давлении и травле в соцсетях
21.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии, а элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень в подавление идеологической и культурной составляющей. Инструмент - информационное давление. Причем нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров продолжаются. Поводы разные, цель одна - заставить испугаться и расшатать сплоченность народа. О том, как переживали такое давление сестры Груздевы, поделились в проекте
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Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии, а элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень в...
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