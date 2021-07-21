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Сестры Груздевы об информационном давлении и травле в соцсетях

21.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Травля и буллинг в соцсетях  уже превратились в признак европейской демократии, а элементы гибридной атаки  коллективного Запада на государство-мишень  в подавление идеологической и культурной  составляющей.  Инструмент - информационное давление. Причем нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров  продолжаются. Поводы  разные, цель одна  - заставить испугаться  и расшатать сплоченность народа.  О том, как переживали такое давление   сестры Груздевы, поделились в проекте "Успеть до полуночи".


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Травля и буллинг в соцсетях  уже превратились в признак европейской демократии, а элементы гибридной атаки  коллективного Запада на государство-мишень  в...
 
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