Сестры Груздевы об информационном давлении и травле в соцсетях

Источник материала: БT

Травля и буллинг в соцсетях уже превратились в признак европейской демократии, а элементы гибридной атаки коллективного Запада на государство-мишень в подавление идеологической и культурной составляющей. Инструмент - информационное давление. Причем нападки на деятелей культуры, журналистов и блогеров продолжаются. Поводы разные, цель одна - заставить испугаться и расшатать сплоченность народа. О том, как переживали такое давление сестры Груздевы, поделились в проекте "Успеть до полуночи" .





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