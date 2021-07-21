П. Поппель: Правительства государств ЕС не представляют интересы людей

Источник материала: БT

То, что Беларусь всегда отстаивает прежде всего интересы своего народа, всегда западных политиков раздражало, ведь там в приоритет ставят сугубо личные амбиции. Ситуация с мигрантами - яркий пример - власть в Беларуси защищает свою страну. Такое мнение нашему телеканалу озвучил австрийский политический аналитик Патрик Поппель.

Патрик Поппель, политический аналитик (Австрия):

Я думаю, что Беларусь в настоящее время является единственной страной в Европе, которая заботится об интересах своего государства и своего народа. Правительства государств ЕС не представляют интересы людей. Лучшим примером этого является выступление канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу беженцев. Беженцы принесли с собой социальные проблемы и преступность, но они хотят впустить в страну больше людей. Такая политика не отвечает интересам населения Франции, Австрии и многих других стран. Я считаю, что мистер Лукашенко решил в вопросе миграции сделать то, что отвечает интересам государства.





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