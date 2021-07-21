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Андрейченко 23 июля проведет личный прием граждан в Глубокском райисполкоме

21.07.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко проведет 23 июля личный прием граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Прием пройдет с 11.00 до 13.00 в Глубокском районном исполнительном комитете (Витебская область).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прием пройдет с 11.00 до 13.00 в Глубокском районном исполнительном комитете (Витебская область).
 
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