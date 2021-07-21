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В Беларуси может появиться уполномоченный по правам человека - Миклашевич
21.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют ввести новый правозащитный институт - уполномоченный по правам человека, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда
"Предлагается включить в раздел "Прокуратура, комитет государственного контроля" главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий. Таким образом вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере", - рассказал Петр Миклашевич.
Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-
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Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению...
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