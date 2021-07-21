В Беларуси может появиться уполномоченный по правам человека - Миклашевич

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют ввести новый правозащитный институт - уполномоченный по правам человека, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич , передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагается включить в раздел "Прокуратура, комитет государственного контроля" главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий. Таким образом вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере", - рассказал Петр Миклашевич.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-