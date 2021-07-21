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В Беларуси один человек сможет быть Президентом не более двух сроков - Миклашевич
21.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть Президентом не более двух сроков, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда
"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности Президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков", - сказал Петр Миклашевич.
Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-
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"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности Президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков", -...
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