В Беларуси один человек сможет быть Президентом не более двух сроков - Миклашевич

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть Президентом не более двух сроков, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич , передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности Президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-