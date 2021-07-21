«Белпочта»: со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) будет взиматься со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения, а с вложений стоимостью от €150 - еще и таможенный платеж. Об этом сообщает «Белпочта».

«Белпочта» информирует об нововведениях с 1 июля, обосновывая их изменениями в порядок сбора НДС при трансграничной торговле в Евросоюзе, применимого к электронной коммерции.

Теперь все коммерческие посылки будут облагался НДС, а посылки с вложениями стоимостью от 150 евро – еще и таможенными платежами.

НДС не будет взиматься при пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений которых не превышает 45 евро. Однако если стоимость составляет больше €45, то придется заплатить таможенный сбор.

Для освобождения получателей-резидентов ЕС от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системы IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно.

«Белпочта» сообщает, что сейчас идет доработка ПО и интернет-портала для возможного указания регистрационного номера отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, при оформлении электронной таможенной декларации, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.