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Сестры Груздевы о патриотическом воспитании молодежи
21.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, этим займутся другие. Именно воздействуя на подростков и студентов через соцсети, во многих странах удалось провернуть целую череду цветных революций. Чего стоит одна "арабская весна". И именно в наших руках патриотическое воспитание, особенно когда страны коллективного Запада активно пытаются переписать историю, а значит, ослабить историческую память народа и размыть его сплоченность. О том, как можно противостоять навязыванию чужих устоев и воспитать патриотизм у подрастающего поколения, сестры Груздевы рассуждали в студии проекта
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Если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, этим займутся другие. Именно воздействуя на подростков и студентов через соцсети, во многих странах удалось...
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