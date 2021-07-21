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Сестры Груздевы о патриотическом воспитании молодежи

21.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, этим займутся другие. Именно воздействуя на подростков и студентов через соцсети, во многих странах удалось провернуть целую череду цветных революций. Чего стоит одна "арабская весна". И именно в наших руках  патриотическое воспитание, особенно когда страны коллективного Запада активно пытаются переписать историю, а значит, ослабить историческую память народа и размыть его сплоченность. О том, как можно противостоять навязыванию чужих устоев и воспитать патриотизм у подрастающего поколения,   сестры Груздевы рассуждали в студии проекта "Успеть до полуночи".


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Если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, этим займутся другие. Именно воздействуя на подростков и студентов через соцсети, во многих странах удалось...
 
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