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В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения "Запад-2021"
21.07.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Тема предстоящего учения - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
"Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.-0-
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Тема предстоящего учения - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
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