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До +27°С ожидается в Беларуси 22 июля
21.07.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность, будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, по юго-востоку с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-
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Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет 21-27 градусов тепла.
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