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Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины - Миклашевич
21.07.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные ценности семьи и брака", - сказал Петр Миклашевич.
Сегодня прошло девятое
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"По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый...
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