Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины - Миклашевич

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные ценности семьи и брака", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии . На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-