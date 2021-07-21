ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин"

21.07.2021 13:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л. коллегия Минздрава приостановила с 26 июля (сроком на две недели) действие лицензии центра на некоторые виды работ и услуг", - сообщили в пресс-службе.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси по итогам января-июля планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by