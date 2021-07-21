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Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин"
21.07.2021 13:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л. коллегия Минздрава приостановила с 26 июля (сроком на две недели) действие лицензии центра на некоторые виды работ и услуг", - сообщили в пресс-службе.
/Будет дополнено/.-0-
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"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л....
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