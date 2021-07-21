Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке Л. коллегия Минздрава приостановила с 26 июля (сроком на две недели) действие лицензии центра на некоторые виды работ и услуг", - сообщили в пресс-службе.

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