ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва никак официально не отреагировала на инцидент с иракскими беженцами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Официальной реакции от литовских коллег по поводу инцидента с переходом белорусской границы иракскими мигрантами 18 июля не поступало. В целом взаимодействие с Литвой по данным вопросам сложно назвать конструктивным", - отметил он.

Как сообщалось ранее, непосредственно вблизи литовской границы белорусские пограничники задержали три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Так, утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили группу из 14 граждан Ирака. На следующий день на этом же участке выявлены еще 7 изможденных иностранцев, которые представились гражданами Ирака, а в населенном пункте Клевица еще 5 человек - беременная женщина в шоковом состоянии, для которой немедленно была вызвана скорая помощь, два ребенка и двое мужчин.

"Задержанные рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев. По словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси", - отметили в ГПК.

Один из задержанных на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. На территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Нарушители отдали им свои паспорта, но те не стали проверять документы, а порвали и выбросили их. Затем граждан Ирака с применением физического насилия выдворили с территории Литвы в Беларусь.-0-

Щекин о жестоком обращении с мигрантами в Литве: так поступали только нацисты

Клишевич: фашистское отношение к мигрантам грозит ростом активности радикальных элементов уже внутри ЕС