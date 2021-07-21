"Белпочта": с коммерческих посылок в ЕС с получателя будет взиматься НДС

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе с 1 июля 2021 года изменился порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) для коммерческих отправлений (продажи товаров) из других стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

"Если вы отправляете из Беларуси коммерческую посылку вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения, жители стран EC уплачивают НДС (VAT), на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи. Таким образом, изменения коснутся бизнеса, который продает товары в страны ЕС, например через интернет-магазин. "Белпочта" дополнительные платежи не взимает", - говорится в сообщении.

В "Белпочте" также пояснили, что при пересылке в страны ЕС товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость их вложений не превышает 45 евро, НДС не взимается. Однако если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро, в странах ЕС будут начисляться таможенные платежи.

На предприятии обратили внимание, что для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.-0-