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Шпаковский: издевательское отношение к мигрантам в Литве - военное преступление
21.07.2021 15:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издевательское отношение
"Надо сказать, что Литва самостоятельно спровоцировала этот миграционный кризис, потому что до настоящего момента Беларусь обеспечивала, по сути дела, миграционную безопасность Европейского союза. У нас действовали соответствующие договоры с ЕС в области приграничного сотрудничества. Они были взаимовыгодными. С одной стороны, Беларусь получала определенную финансовую, материально-техническую поддержку ЕС. А с другой стороны, именно силы и средства белорусского ГПК обеспечивали безопасность границ Латвии, Литвы и Польши от наплыва нелегальных мигрантов, - рассказал Александр Шпаковский. - Мы знаем, что у нас открытая граница с Россией и поток нелегалов всегда был значительным. Но этого не ощущали в странах ЕС. И эта кропотливая, но незаметная работа не просматривалась в белорусском обществе. То есть общество, по сути, об этом не знало".
Политолог отметил, хватило всего лишь нескольких дней, чтобы ЕС, в том числе усилиями Литвы, вышел из этих договоров с Беларусью. В результате количество мигрантов в Литве приблизилось к 2 тыс. и в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.
"И мы видим, что вместо того, чтобы пытаться в правовом поле регулировать эти вопросы, создавать условия для размещения беженцев, принимать программу об интеграции беженцев в свое общество, устанавливать их личности, обеспечивать базовые права человека, - все то, за что на словах так ратует и Брюссель, и Литва - они начали просто откровенно над людьми издеваться. И если эта информация подтвердится с заключением судебно-медицинских экспертов и показаниями самих беженцев, которых под угрозой физической расправы вернули в Беларусь, - речь идет о совершении военных преступлений, - подчеркнул он. - Я думаю, необходимо готовить соответствующие иски в Европейский суд по правам человека. Мне кажется, что подлинные правозащитные организации, если они есть в нашей стране, должны оказать всяческую поддержку этим людям, попавшим в беду".
Александр Шпаковский добавил, в сложившейся ситуации Беларусь не в чем обвинять.
"Во-первых, Беларусь никогда не принимала участия в военных операциях коллективного Запада, которые разрушили государства Ближнего Востока и создали там невыносимые условия для жизни людей, что вынуждает их покидать родные дома и искать лучшей доли за рубежом. Во-вторых, Беларусь не является предметом устремлений этих беженцев. Мне кажется, что ЕС и коллективный Запад в целом несут всю полноту ответственности за ту несправедливую ситуацию, которая сложилась сейчас в мире, и за то, что на нашей планете есть регионы, где люди сталкиваются с угрозой голодной смерти, где им просто-напросто физически небезопасно, где идет гражданская война. Давайте вспомним: еще 10-20 лет назад Ливия, Сирия, Ирак - те государства, которые сейчас являются источниками нелегальной миграции - были вполне стабильными странами. Такой проблемы не существовало, - акцентировал он внимание. - В-третьих, повторюсь, если ЕС вышел из договоров о пограничном сотрудничестве с Беларусью, если прекратились взаимовыгодные программы, если ЕС вводит экономические санкции против нашей страны, которые угрожают не только национальной безопасности, но и материальному благополучию каждого гражданина, то, наверное, логично, что Беларусь материальные средства будет направлять на решения проблем, которые будут вызваны этими санкциями, а не на обеспечение пограничной безопасности ЕС. Повторяю, эти люди идут не к нам. Они стремятся в ЕС, и он должен принимать определенные меры по адаптации этих масс беженцев, потому что это следствие его политики".-0-
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"Надо сказать, что Литва самостоятельно спровоцировала этот миграционный кризис, потому что до настоящего момента Беларусь обеспечивала, по сути дела,...
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