Шпаковский: издевательское отношение к мигрантам в Литве - военное преступление

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издевательское отношение к мигрантам в Литве - военное преступление. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.

"Надо сказать, что Литва самостоятельно спровоцировала этот миграционный кризис, потому что до настоящего момента Беларусь обеспечивала, по сути дела, миграционную безопасность Европейского союза. У нас действовали соответствующие договоры с ЕС в области приграничного сотрудничества. Они были взаимовыгодными. С одной стороны, Беларусь получала определенную финансовую, материально-техническую поддержку ЕС. А с другой стороны, именно силы и средства белорусского ГПК обеспечивали безопасность границ Латвии, Литвы и Польши от наплыва нелегальных мигрантов, - рассказал Александр Шпаковский. - Мы знаем, что у нас открытая граница с Россией и поток нелегалов всегда был значительным. Но этого не ощущали в странах ЕС. И эта кропотливая, но незаметная работа не просматривалась в белорусском обществе. То есть общество, по сути, об этом не знало".

Политолог отметил, хватило всего лишь нескольких дней, чтобы ЕС, в том числе усилиями Литвы, вышел из этих договоров с Беларусью. В результате количество мигрантов в Литве приблизилось к 2 тыс. и в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.

"И мы видим, что вместо того, чтобы пытаться в правовом поле регулировать эти вопросы, создавать условия для размещения беженцев, принимать программу об интеграции беженцев в свое общество, устанавливать их личности, обеспечивать базовые права человека, - все то, за что на словах так ратует и Брюссель, и Литва - они начали просто откровенно над людьми издеваться. И если эта информация подтвердится с заключением судебно-медицинских экспертов и показаниями самих беженцев, которых под угрозой физической расправы вернули в Беларусь, - речь идет о совершении военных преступлений, - подчеркнул он. - Я думаю, необходимо готовить соответствующие иски в Европейский суд по правам человека. Мне кажется, что подлинные правозащитные организации, если они есть в нашей стране, должны оказать всяческую поддержку этим людям, попавшим в беду".

Александр Шпаковский добавил, в сложившейся ситуации Беларусь не в чем обвинять.

"Во-первых, Беларусь никогда не принимала участия в военных операциях коллективного Запада, которые разрушили государства Ближнего Востока и создали там невыносимые условия для жизни людей, что вынуждает их покидать родные дома и искать лучшей доли за рубежом. Во-вторых, Беларусь не является предметом устремлений этих беженцев. Мне кажется, что ЕС и коллективный Запад в целом несут всю полноту ответственности за ту несправедливую ситуацию, которая сложилась сейчас в мире, и за то, что на нашей планете есть регионы, где люди сталкиваются с угрозой голодной смерти, где им просто-напросто физически небезопасно, где идет гражданская война. Давайте вспомним: еще 10-20 лет назад Ливия, Сирия, Ирак - те государства, которые сейчас являются источниками нелегальной миграции - были вполне стабильными странами. Такой проблемы не существовало, - акцентировал он внимание. - В-третьих, повторюсь, если ЕС вышел из договоров о пограничном сотрудничестве с Беларусью, если прекратились взаимовыгодные программы, если ЕС вводит экономические санкции против нашей страны, которые угрожают не только национальной безопасности, но и материальному благополучию каждого гражданина, то, наверное, логично, что Беларусь материальные средства будет направлять на решения проблем, которые будут вызваны этими санкциями, а не на обеспечение пограничной безопасности ЕС. Повторяю, эти люди идут не к нам. Они стремятся в ЕС, и он должен принимать определенные меры по адаптации этих масс беженцев, потому что это следствие его политики".-0-