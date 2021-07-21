Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители подготовили памятку для родителей, как предотвратить выпадение ребенка из окна. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Соблюдение основных правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье детей. Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что он сможет сам его открыть. Фурнитура окон и рамы должны быть исправны, чтобы не открывались самопроизвольно или слишком легко для ребенка.

Если оставляете ребенка одного на продолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть), откройте форточку. "В случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим "фронтальное проветривание": так маленький ребенок не сможет сам открыть окно. Нельзя надеяться на режим "микропроветривание": он позволяет легко открыть окно, даже случайно дернув за ручку. Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна. Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельное лазание туда, строго предупреждайте попытки таких "игр". Объясняйте, что из открытого окна можно выпасть, поэтому оно опасно", - добавили в УВД.-0-