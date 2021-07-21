Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в БЕЛТА 23 июля

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Итоги централизованного тестирования - 2021" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 июля в 11.00.

В учреждениях высшего и среднего специального образования завершился первый этап вступительной кампании. 8 июля закончилось ЦТ по 11 учебным предметам в основные дни, 14, 16 и 18 июля прошло тестирование в резервные дни.

Для участия в централизованном тестировании было зарегистрировано 62 618 абитуриентов. Для прохождения ЦТ в резервные дни - 1148 абитуриентов.

Первый этап вступительной кампании в учреждения высшего и среднего специального образования завершается получением сертификатов участника ЦТ. Сертификаты начали выдавать 16 июля.

Об итогах централизованного тестирования расскажет заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 363-67-56, (029) 394-33-24, электронной почте: akopitovskaya@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.-0-