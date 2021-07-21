Молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Марьину Горку

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство сегодня прибыл в Марьину Горку. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В Год народного единства этот уникальный проект объединил молодежь со всех регионов нашей страны. В нем также участвуют граждане России, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Участники проекта уже побывали в Гродно, Полоцке, Витебске, Горках, Петрикове, Бресте.

В Марьиной Горке пассажиры молодежного поезда возложили цветы к мемориалу в историко-культурном комплексе "Аллея воинской славы". Специально для гостей военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения провели экскурсию. Молодые люди ознакомилась с образцами вооружения, посетили музей истории и боевой славы.

В рамках проекта состоялся открытый диалог с участием помощника министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майора Леонида Касинского.-0-