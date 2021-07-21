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Массовая уборка зерновых в хозяйствах Минской области

21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уборка урожая идет активно в хозяйствах Минской области. Уже обмолочено более 7 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожай собран с 33 тысяч гектаров. Общий намолот составляет почти 140 тысяч тонн зерна. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность по области - 41,6 центнера с гектара. Лучший показатель - в Несвижском районе, там с гектара собирают 61 центнер. На втором месте поля Дзержинского района - 55 центнеров с гектара. Замыкает тройку лидеров Клецкий район с цифрой 52. Хорошими темпами в центральном регионе идет и уборка озимого рапса. Обработана почти половина площадей - собрано 82 тысячи тонн.

Второй укос трав завершается в Минской области

Продолжается и заготовка кормов в хозяйствах области. Второй укос трав проведен на 96 % площадей. Заготовлено чуть более 800 тысяч тонн травянистых кормов. Это треть от необходимого.


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Уборка урожая идет активно в хозяйствах Минской области. Уже обмолочено более 7 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожай собран с 33 тысяч гектаров. Общий...
 
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