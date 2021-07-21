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В преддверии Дня пожарной службы у подножия Кургана Славы более 70 спасателей Минской области приняли присягу. За многие годы этот ритуал менялся - корректировался текст, но суть всегда оставалась неизменной: во всех вариантах присяга являлась и является торжественной клятвой на верность своему профессиональному долгу.

Игорь Готовко, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 12:

Я буду водителем, мои обязанности - быстро доставить личный состав на место пожара, на место ЧС и огнетушащие средства и оборудование. Понимаю важность и серьезность профессии. Нравилось очень вождение, более сложные нормативы, развертывание.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:

Традиционно на Кургане Славы спасатели принимают присягу. Сегодня это 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение ради спасения белорусского народа.

После торжественной церемонии спасатели возложили венки и живые цветы к мемориалу в дань памяти о погибших при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.





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