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Китай выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси

21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пекин выступает против иностранного вмешательства в дела Беларуси. Минск и Брюссель могут разрешить разногласия без угроз применения санкций, уверены в Китае. Об этом заявил сегодня посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России:

Мы говорим, что нет дыма без огня. Китай последовательно выступает против необоснованного применения односторонних санкций в международных отношениях, а также против использования санкций для взаимных угроз. Китай выступает против вмешательства иностранных сил во внутреннюю политику Белоруссии. Мы уважаем самостоятельный путь развития Белоруссии, белорусского народа на основании реального положения дел.

Китай также надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом, добавил дипломат.


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Теги: Минск
 
 
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Пекин выступает против иностранного вмешательства в дела Беларуси. Минск и Брюссель могут разрешить разногласия без угроз применения санкций, уверены в Китае. Об...
 
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