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Появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы
21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В распоряжении "
Эти кадры сняты в ночь на 19 июля. На 16-секундном видео слышна стрельба и видно, как люди, пригибаясь, бегут через следовую полосу в сторону Беларуси.
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В распоряжении "Беларусь 1" и ряда телеграм-каналов появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы. Теперь есть документальное подтверждение жестокой...
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