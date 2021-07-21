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Появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы

21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В распоряжении "Беларусь 1" и ряда телеграм-каналов появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы. Теперь есть документальное подтверждение жестокой выходки властей соседней страны.

Эти кадры сняты в ночь на 19 июля. На 16-секундном видео слышна стрельба и видно, как люди, пригибаясь, бегут через следовую полосу в сторону Беларуси.

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Уже в вечернем эфире "Панорамы" мы расскажем. Выстрелы над головой и откровенные пытки для получения нужных показаний. С чем сталкиваются обездоленные мигранты, которые ищут мирной жизни в Европе.


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В распоряжении "Беларусь 1" и ряда телеграм-каналов появилось скандальное видео с белорусско-литовской границы. Теперь есть документальное подтверждение жестокой...
 
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