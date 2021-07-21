Источник материала: БT

В Беларуси продолжается работа над проектом Основного закона страны. Граждане принимают активное участие в разработке документа.

Предложения по изменению Конституции Беларуси

Сегодня на заседании Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. В Беларуси планируется сохранить президентскую форму правления. Но требования к кандидату на этот высокий пост изменятся. Он должен быть не моложе 40 лет, не иметь иностранного гражданства, проживать в стране необходимо не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Предложено также уточнить сроки пребывания в должности Президента. Планируется, что одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков. Предлагается увеличить срок полномочий парламента. Уже завтра все выработанные предложения направят на рассмотрение Президенту.

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси:

Сегодня я хотел бы от имени членов Конституционной комиссии выразить благодарность нашим гражданам, которые принимали активное участие в разработке предложений по изменению Конституции, вносили конкретные предложения. Конечно, мы не смогли все их внести в Конституцию, но на их основе вырабатывались конкретные предложения по изменениям в Конституции.

Разработка поправок в Основной закон страны получила широкий отклик у белорусов, а сам процесс стал частью диалога власти и общества. На сегодняшний день с учетом интереса и активности гражданского общества в Беларуси разрабатывается по-настоящему народная Конституция. В ближайшее время выработанные поправки в Конституцию члены комиссии обсудят с главой государства. По предварительной информации, встреча может состояться после 1 августа.





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