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Золото дешевеет на фоне общей распродажи на мировых рынках
21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Золото дешевеет по той же причине, что и биткоин, на фоне общей распродажи на мировых рынках. Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса доллара, и актив становится менее выгодным для инвесторов. Однако блестящий актив остается на уровне выше 1800 долларов за унцию, что может стимулировать инвесторов продавать металл, чтобы покрыть потери на других рынках.
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Золото дешевеет по той же причине, что и биткоин, на фоне общей распродажи на мировых рынках. Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса...
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