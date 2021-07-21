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Золото дешевеет на фоне общей распродажи на мировых рынках

21.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Золото дешевеет по той же причине, что и биткоин, на фоне общей распродажи на мировых рынках. Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса доллара, и актив становится менее выгодным для инвесторов. Однако блестящий актив остается на уровне выше 1800 долларов за унцию, что может стимулировать инвесторов продавать металл, чтобы покрыть потери на других рынках.


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Золото дешевеет по той же причине, что и биткоин, на фоне общей распродажи на мировых рынках. Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса...
 
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