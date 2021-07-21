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Сенатор: Литва запустила бумеранг, применив методы фашистских карателей
21.07.2021 16:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва запустила бумеранг, применив для решения назревшего конфликта методы фашистских карателей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.
"Литва в отчаянии. Не готова была страна-соседка
Екатерина Серафинович напомнила, что почти три десятка иракских нелегалов (детей, женщин, среди них беременная) избивали, не давали еды и воды, а в итоге привезли на границу и заставили бежать на белорусскую сторону, стреляя вслед.
"Вдумаемся: XXI век, описанная ситуация происходит в стране, которая пафосно называет себя европейской! Как такое возможно?! Есть в происходящем одно "но". Оно заключается в менталитете арабского народа. В восточном мире с трепетом относятся к своим женщинам, их защита - дело чести мужчин. Просчитались литовские власти: одно дело годами создавать инфошум вокруг Беларуси по поводу АЭС, выдавать фейки по различным поводам, другое - стрелять в мусульманских женщин, их детей. Есть такое выражение: если вы не верите в бумеранг, значит, он еще к вам не долетел. Литва запустила этот бумеранг, применив для решения назревшего конфликта методы фашистских карателей. А ведь есть язык дипломатии - Беларусь, несмотря на все давление извне, остается миролюбивой и открытой страной", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, иракских мигрантов, избитых и запуганных, в Беларуси приняли, обеспечили всем необходимым, включая медицинскую помощь беременной женщине. "Страна, которую обвиняют в отсутствии демократических прав и свобод, демонстрирует миру заботу о людях независимо их национальности и вероисповедания. Страна, которая громко кричит о своей демократичности, расправляется с этими людьми жестко и беспринципно… Правда, теперь молчит о том, почему стал возможным такой инцидент. Разумеется, Литва в отчаянии, однако это не повод решать конфликт с помощью нацистских методов. Видимо, литовские власти считают по-другому", - резюмировала Екатерина Серафинович. -0-
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Екатерина Серафинович напомнила, что почти три десятка иракских нелегалов (детей, женщин, среди них беременная) избивали, не давали еды и воды, а в итоге привезли на...
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