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Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

21.07.2021 17:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на площади у Кургана Славы прошла торжественная церемония - более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Символично, почетно и ответственно, что работники органов и подразделений по ЧС Минской области принесли присягу у мемориала "Курган Славы". Наши деды и прадеды проливали здесь кровь, сражались за нашу свободу. Сегодня мы стремимся быть достойными подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Мы обязаны ценить наследие, которое наши деды сберегли ценой собственной жизни, нашу землю, народ и традиции. В Беларуси 2021 год проходит под знаком народного единства. В нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут представители различных национальностей, религий и культур. И у спасателей региона сегодня есть все необходимое для того, чтобы помочь в беде каждому жителю области вне зависимости от профессии, возраста, национальности. Для этого мы имеем серьезную материально-техническую базу, ежегодно пополняется парк аварийно-спасательной техники, обновляется оборудование. Мы готовы оказать помощь на земле, в воздухе и воде", - обратился к вновь принятым на службу работникам начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович.

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы
Сергей Лапанович

После торжественной церемонии в память о погибших при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков представители МЧС возложили живые цветы к мемориалу.

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

"Для кого-то из новой смены спасателей этот шаг стал реализацией искреннего и осознанного желания приносить пользу людям, для кого-то - исполнением мечты о преданной и самоотверженной службе Отечеству, кто-то решил посвятить себя профессии, следуя по стопам родных. Какие бы решения ни привели сегодня этих молодых людей к новой ступени в жизни, в торжественной обстановке каждый из новобранцев подтвердил свою готовность служить делу безопасности граждан", - добавили в МЧС.-0-

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Более 70 новобранцев-спасателей принесли присягу на Кургане Славы

Фото Минского областного УМЧС

 
Теги: Минск
 
 
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"У спасателей региона сегодня есть все необходимое для того, чтобы помочь в беде каждому жителю области вне зависимости от профессии, возраста, национальности. Мы...
 
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