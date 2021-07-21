Минюст вынес предупреждение БАЖ за нарушение законодательства

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение Белорусской ассоциации журналистов за нарушение законодательства об общественных объединениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

"Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", - отметили в пресс-службе.

В Минюсте пояснили, что согласно ч.3 ст.27 закона "Об общественных объединениях" общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, которые стали основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении.

В связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, Министерство юстиции подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации этого общественного объединения.-0-