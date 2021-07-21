Источник материала: БT

80 % молодых медиков в центральном регионе остаются на своих местах после отработки. Статистикой с журналистом поделился первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Зиновий Гозман. В целом укомплектованность медучреждений врачами составляет 95 %, медперсоналом - 97 %. Молодым специалистам оказывается поддержка. Это материальное поощрение, помощь в решении жилищных вопросов и возможность для профессиональной реализации.

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Если брать по материальной заинтересованности, то с молодыми специалистами, согласно указу управления, заключается контракт. Если молодой специалист заключает контракт на 2 года, ему 20 % доплата по контракту, если на 3 года - 30 %, на 4 года - 40 % и на 5 лет - 50 %. Предоставление общежитий. Вот только буквально в прошлом году сданы несколько общежитий малосемейного типа, квартирного типа в Лесковке, в Острошицком Городке. Молодой специалист может пройти обучение и приобрести какую-то узкую специальность: стать кардиологом, неврологом, эндоскопистом. Это тоже стимул для закрепления на рабочем месте. В этом году Белорусский государственный медуниверситет выпустил 790 молодых медиков. Распределение в Минскую область получили 194 специалиста.





Читайте также:



