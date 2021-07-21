|
В 19 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов
21.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В 19 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов. Запрещено заезжать в зеленый массив на машине. Также нельзя разводить костры и организовывать пикники. Такие действия могут привести к самовозгоранию. Отслеживать актуальную информацию по ситуации в лесах можно на интерактивной карте на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 19 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов. Запрещено заезжать в зеленый массив на машине. Также нельзя разводить костры и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)