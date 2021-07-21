Источник материала: БT

В 19 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов. Запрещено заезжать в зеленый массив на машине. Также нельзя разводить костры и организовывать пикники. Такие действия могут привести к самовозгоранию. Отслеживать актуальную информацию по ситуации в лесах можно на интерактивной карте на сайте Минлесхоза .





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