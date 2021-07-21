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Галерея имени В. Шкарубо в Борисове пополнилась одним фундаментальным полотном
21.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Галерея Валерия Шкарубо в Борисове пополнилась одним фундаментальным полотном. К 35 авторским работам легендарного живописца присоединилась картина его дочери, выпускницы Белорусской государственной академии искусств Ольги Шкарубо. "Отец и сын" - название произведения, в котором автор воплотила дорогие для себя образы отца и деда. Тема поколений и времени, которое связывает прошлое с будущим, раскрыто по-философски, через знаки и символы.
"Отец и сын" - работа, которую Борисову временно предоставила Белорусская государственная академия искусств. Но сотрудники галереи надеются, что символическое произведение, которое органически вписалось в концепцию арт-залов, останется здесь навсегда. В октябре в Борисове планируют провести художественный пленэр имени Валерия Шкарубо.
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Галерея Валерия Шкарубо в Борисове пополнилась одним фундаментальным полотном. К 35 авторским работам легендарного живописца присоединилась картина его дочери,...
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