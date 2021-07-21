24 июля в Минске и Минской области пройдут прямые телефонные линии

Источник материала: БT

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 24 июля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.

На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.





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