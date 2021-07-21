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В Беларуси ждут хорошего урожая арбузов и дынь
21.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В контексте глобального потепления меняется и агроклиматическая карта нашей страны. От наличия или отсутствия осадков зависит время созревания сельхозкультур. Некоторые участки полей с яровыми (преимущественно - на юге) аграрии срочно обмолачивают, чтобы не утратить урожай.
Но есть и преимущества такого аномально жаркого лета - ждем хорошего урожая не типичных для наших широт культур! На полях и плантациях активно растут засухоустойчивые дыни и арбузы. У них значительно ускорился процесс созревания. За всеми изменениями погоды и ее влияния на урожай следят и фиксируют агроклиматологи. Прогнозы собрала Татьяна Божко (видео).
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В контексте глобального потепления меняется и агроклиматическая карта Беларуси. От наличия или отсутствия осадков зависит время созревания сельхозкультур....
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