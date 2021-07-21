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С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка

21.07.2021 18:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"С начала года в водоемах утонули 23 ребенка. Только за минувшую неделю - шестеро", - говорится в сообщении.

Едва не обернулся трагедией и такой случай. Вечером 20 июля в Минске подросток отдыхал с мамой и годовалой сестрой. Дети играли в мяч, который попал в воду. Мальчик побежал за ним, вышел туда, где оказалось глубоко, и начал тонуть. К счастью, парня вытащил из водоема милиционер, который в этот момент находился на маршруте патрулирования. Поблизости были и другие люди, но они не слышали и не видели, что мальчик стал звать на помощь.

Правоохранители отмечают: это беда не конкретной семьи, а всего общества. "Не проходите мимо, если видите детей у водоема без сопровождения старших. Возможно, именно ваше внимание предотвратит беду. Мы не хотим рассказывать о трагедиях и считать количество утонувших детей. Их не должно быть вовсе", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Не проходите мимо, если видите детей у водоема без сопровождения старших. Возможно, именно ваше внимание предотвратит беду. Мы не хотим рассказывать о трагедиях и...
 
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