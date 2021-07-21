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Утвержден порядок медицинского обеспечения спортшкол и училищ олимпийского резерва
21.07.2021 18:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке и условиях медицинского обеспечения специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва утверждена постановлением Министерства спорта и туризма от 24 июня 2021 года №23, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Документом предусмотрено, что для медицинского обеспечения специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва создается медицинская служба, которая является структурным подразделением организации, либо вводится штатная единица медицинского работника.
Медицинское обеспечение в указанных организациях предусматривает, в частности, обязательные предварительные и периодические, а также внеочередные медицинские осмотры спортсменов и спортсменов-учащихся в учреждениях спортивной медицины по месту прохождения спортивной подготовки, оказание первичной медпомощи спортсменам и спортсменам-учащимся, информирование тренеров-преподавателей по виду спорта о результатах обязательных и внеочередных медосмотров с целью корректировки индивидуальных планов спортивной подготовки.
Также предусматривается контроль за состоянием здоровья спортсменов в период учебно-тренировочного процесса, составление индивидуальных планов спортивной подготовки по результатам обязательных и внеочередных медосмотров, оказание медпомощи во время спортивных мероприятий, внедрение в процесс спортивной подготовки современных методов диагностики, лечения, реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов и спортсменов-учащихся, организация и осуществление противоэпидемических мероприятий.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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