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Der Spiegel о Тихановской: за границей эту женщину уже не воспринимают всерьез

21.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За границей эту женщину уже не воспринимают всерьез - пишет титульное немецкое издание Der Spiegel. Речь идет о визите беглой домохозяйки Тихановской в США. От себя добавим: дешевле было бы спонсорам провала белорусского переворота возить по заграницам картонную фигуру этой псевдопрезидентши. Мировые СМИ ее американский визит особым  вниманием не удостоили. Но вот небольшая заметка в Der Spiegel о поездке просительницы демократии, а точнее - санкций - вызвала шквал возмущенных комментариев читателей. Приведем лишь некоторые из них.  

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За границей эту женщину уже не воспринимают всерьез - пишет титульное немецкое издание Der Spiegel. Речь идет о визите беглой домохозяйки Тихановской в США. От себя...
 
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