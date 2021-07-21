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Der Spiegel о Тихановской: за границей эту женщину уже не воспринимают всерьез
21.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За границей эту женщину уже не воспринимают всерьез - пишет титульное немецкое издание Der Spiegel. Речь идет о визите беглой домохозяйки Тихановской в США. От себя добавим: дешевле было бы спонсорам провала белорусского переворота возить по заграницам картонную фигуру этой псевдопрезидентши. Мировые СМИ ее американский визит особым вниманием не удостоили. Но вот небольшая заметка в Der Spiegel о поездке просительницы демократии, а точнее - санкций - вызвала шквал возмущенных комментариев читателей. Приведем лишь некоторые из них.
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За границей эту женщину уже не воспринимают всерьез - пишет титульное немецкое издание Der Spiegel. Речь идет о визите беглой домохозяйки Тихановской в США. От себя...
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