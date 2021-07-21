В Сети появилось видео, на котором литовские пограничники стреляют из боевого оружия по женщинам и детям

Источник материала: БT

Лицемерие коллективного Запада только разрушает международные связи. Те, кто учит нас демократии и так рьяно якобы борются за права людей, сами закрывают глаза на откровенный нацизм.



Сегодня в интернете появилось видео, на котором литовские пограничники стреляют из боевого оружия по женщинам и детям. Документальное подтверждение жестокой выходки властей соседней страны, которая готова на все, лишь бы избавиться от головной боли в виде мигрантов. К такому повороту событий страна оказалась явно не готова. Эксперты уже предрекают большие проблемы для Вильнюса из-за нарастающего потока беженцев. И речь не только о миграционном кризисе, но и о политическом расколе правящей элиты.



Кровоподтеки на руках, гематомы на ногах, ушибы ребер. Это выписки из журнала. Такие акты медицинского осмотра получили иракцы, которых литовские пограничники с особой жестокостью накануне прогоняли со своей территории

Причем в ход шли не только дубинки, но и огнестрельное оружие. Сегодня же было обнародовано шокирующее видео со стрельбой по мигрантам на белорусско-литовской границе.





Невиданная жестокость, но, видимо, такие методы противостояния мигрантам для "демократической" Литвы уже норма. Среди жертв дети и беременные женщины, которые бежали от войны. Все они сегодня рассказывают ужасные подробности о своем содержании в лагерях на литовской стороне, где их морили голодом и избивали дубинками. Все это с единственной целью получить заведомо ложные показания в отношении белорусских пограничников.



А сейчас давайте подумаем, чем жестокое поведение литовских пограничников может обернуться для обычных граждан этой страны. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это шаг абсолютно бездумный и глупый. Ведь на Ближнем Востоке живут не только безобидные женщины и дети. Хватает там и людей, которые умеют держать оружие в руках. Они готовы защищать своих, ради этого готовы приехать в любую точку мира. Думать, что радикальные исламисты не доберутся до Вильнюса - весьма опрометчиво.



То, как литовцы относятся к мигрантам, не может оставить равнодушным никого. Здесь уже даже никто не вспоминает о правах человека. Налицо настоящий нацизм



И речь даже не о пытках, извинениях и угрозах, о которых рассказали попавшие в Беларусь мигранты. Есть достоверная информация, что всех беженцев, прибывших на территорию Литвы, местные пограничники делят на несколько групп. Политические, например, беглые из Беларуси. Этот контингент, как правило, интересен спецслужбам. Англоговорящие и те, кто может дать интервью для СМИ, компрометирующее белорусскую сторону, и все остальные: женщины, дети, больные люди. Они никому не нужны. А сейчас давайте подумаем - такое разграничение никому ничего не напоминает? Точно так же во время Второй мировой войны нацисты разделяли людей по национальному признаку. Чем это закончилось, думаю напоминать никому не нужно. Те поступки, действия и даже слова, которые литовские власти демонстрируют в последние дни всему миру, все больше показывают их истинное лицо - лицо нацистов.













Работа ГПК по пресечению каналов незаконной миграции

За первые 6 месяцев 2021 года Госпогранкомитетом пресечено 11 каналов нелегальной миграции, что уже в 6,5 раза превышает показатели всего 2020 года

Сегодня в условиях отсутствия контакта с Литвой, недружественной позиции стран ЕС и блокирования проектов трансграничного сотрудничества, в т.ч. строительства центров содержания мигрантов Беларусь вынуждена самостоятельно определять приоритетные для себя направления, концентрировать усилия на определенных участках с учетом имеющихся возможностей.

Сегодня в Литву прибыло около 2200 беженцев. Из них большая часть иракцы, остальные выходцы из Африки

В общей сложности белорусские пограничники задержали в последние дни три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. С момента первого инцидента прошло уже больше двух суток - с литовской стороны тишина. Видимо, сказать нечего. Ни опровержений, ни оправданий. Мы попытались связаться с литовскими пограничниками. Погранкомитет перенаправил нас в пресс-службу. Но там никто трубку так и не снял. Комментировать позицию своих соотечественников приходится другим людям. Вот что о ситуации с беженцами говорит литовский оппозиционный политик и журналист Альгирдас Палецкис.Тем временем белорусские пограничники продолжают нести службу по охране государственной границы. Только за первые 6 месяцев текущего года Госпогранкомитетом пресечено 11 каналов нелегальной миграции, что уже в 6,5 раза превышает показатели всего 2020 года. А за последние 5 лет выявлено и вовсе 132 таких канала, задержано 233 пособника. На этом фоне заявления литовской стороны о том, что Беларусь потворствует нелегальной миграции, кажутся по меньшей мере нелепыми.Сколько еще в ближайшее время людей покинут свои дома в бегстве от войны, которую, к слову, на Ближнем Востоке подогревают солдаты той же литовской армии, сказать сложно. Но ясно, что летние палатки, в которых сегодня содержатся мигранты, для осенней или зимней погоды не годятся. Как поведут себя уставшие и обозленные люди, предсказать тоже невозможно. Эксперты не исключают, что рост потока беженцев через литовский вектор может привести к необратимым последствиям. Среди них стычки с местным населением, рост криминогенной обстановки и даже бунт в лагерях.Еще одна потенциальная угроза, которую политологи предрекают уже сегодня, - политический кризис. Ведь споры о том, как поступать с мигрантами, уже раскололи литовские власти на два лагеря. Тех, кто за отмену поправок в закон, принятый сеймом для борьбы с эмиграцией, и тех, кто против. Несмотря на это, президент Литвы Науседа уже сегодня подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. Со своей стороны правозащитные организации считают, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека.В этой ситуации делу поможет лишь конструктивный диалог всех заинтересованных сторон, но никак не стрельба по беззащитным женщинам и детям, которую накануне учинили литовские пограничники.