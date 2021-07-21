|
В Сети появилось видео, на котором литовские пограничники стреляют из боевого оружия по женщинам и детям
21.07.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лицемерие коллективного Запада только разрушает международные связи. Те, кто учит нас демократии и так рьяно якобы борются за права людей, сами закрывают глаза на откровенный нацизм.
Причем в ход шли не только дубинки, но и огнестрельное оружие. Сегодня же было обнародовано шокирующее видео со стрельбой по мигрантам на белорусско-литовской границе.
Работа ГПК по пресечению каналов незаконной миграции
В общей сложности белорусские пограничники задержали в последние дни три группы нелегальных мигрантов, которые двигались с территории Литвы. С момента первого инцидента прошло уже больше двух суток - с литовской стороны тишина. Видимо, сказать нечего. Ни опровержений, ни оправданий. Мы попытались связаться с литовскими пограничниками. Погранкомитет перенаправил нас в пресс-службу. Но там никто трубку так и не снял. Комментировать позицию своих соотечественников приходится другим людям. Вот что о ситуации с беженцами говорит литовский оппозиционный политик и журналист Альгирдас Палецкис.
За первые 6 месяцев 2021 года Госпогранкомитетом пресечено 11 каналов нелегальной миграции, что уже в 6,5 раза превышает показатели всего 2020 года
Тем временем белорусские пограничники продолжают нести службу по охране государственной границы. Только за первые 6 месяцев текущего года Госпогранкомитетом пресечено 11 каналов нелегальной миграции, что уже в 6,5 раза превышает показатели всего 2020 года. А за последние 5 лет выявлено и вовсе 132 таких канала, задержано 233 пособника. На этом фоне заявления литовской стороны о том, что Беларусь потворствует нелегальной миграции, кажутся по меньшей мере нелепыми.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня в условиях отсутствия контакта с Литвой, недружественной позиции стран ЕС и блокирования проектов трансграничного сотрудничества, в т.ч. строительства центров содержания мигрантов Беларусь вынуждена самостоятельно определять приоритетные для себя направления, концентрировать усилия на определенных участках с учетом имеющихся возможностей.
Сегодня в Литву прибыло около 2200 беженцев. Из них большая часть иракцы, остальные выходцы из Африки
Сколько еще в ближайшее время людей покинут свои дома в бегстве от войны, которую, к слову, на Ближнем Востоке подогревают солдаты той же литовской армии, сказать сложно. Но ясно, что летние палатки, в которых сегодня содержатся мигранты, для осенней или зимней погоды не годятся. Как поведут себя уставшие и обозленные люди, предсказать тоже невозможно. Эксперты не исключают, что рост потока беженцев через литовский вектор может привести к необратимым последствиям. Среди них стычки с местным населением, рост криминогенной обстановки и даже бунт в лагерях.
Еще одна потенциальная угроза, которую политологи предрекают уже сегодня, - политический кризис. Ведь споры о том, как поступать с мигрантами, уже раскололи литовские власти на два лагеря. Тех, кто за отмену поправок в закон, принятый сеймом для борьбы с эмиграцией, и тех, кто против. Несмотря на это, президент Литвы Науседа уже сегодня подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. Со своей стороны правозащитные организации считают, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека.
В этой ситуации делу поможет лишь конструктивный диалог всех заинтересованных сторон, но никак не стрельба по беззащитным женщинам и детям, которую накануне учинили литовские пограничники.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось видео, на котором литовские пограничники стреляют из боевого оружия по женщинам и детям
Лицемерие коллективного Запада только разрушает международные связи. Те, кто учит нас демократии и так рьяно якобы борются за права людей, сами закрывают глаза на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)