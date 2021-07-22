Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 21 июля

Предложения по изменению Конституции 22 июля будут направлены Президенту, заявил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост Президента. Предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть Президентом не более двух сроков . В Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет. Брак предлагается прописать в Конституции как союз женщины и мужчины.





Петр Миклашевич

Литва никак официально не отреагировала на инцидент с иракскими беженцами. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.





Фото ГПК

Беларусь и госкорпорация "Росатом" прорабатывают новые направления сотрудничества . Об этом рассказал сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, выступая на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси.





Михаил Михадюк. Фото из архива

Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Национальный институт интеллектуальной собственности Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании .





Фото из архива

В Беларуси по итогам января - июля текущего года планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья . Об этом сообщил заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. Проект указа о мерах по оказанию государственной поддержки в жилищном строительстве на стадии завершения.

В Минске арендное жилье строится за счет выручки от сдачи внаем уже построенного. Об этом сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Ирина Гонтарева. В Беларуси строится около 120-135 тыс. кв.м арендного жилья в год .





Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19 , выписаны 1030.





Фото из архива

Центры инновационного обучения появятся до 2025 года во всех районах Могилевской области. Они будут оборудованы на базе кабинетов естественно-научного профиля учреждений общего среднего образования, рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Игорь Лошкевич.

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения "Запад-2021".





Фото из архива

Белорусские призеры Олимпиады окажут помощь спортивным школам.

РЕПОРТАЖ: "Нажнем копачак як на небе зорачак": как зажинали первый сноп в Могилевском районе





СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников торговли (25 июля), "Интернет-торговля в Беларуси: современные подходы в организации продаж и гарантия защиты прав потребителей". Начало в 11.00.

Презентация документальных изданий из серии "Без срока давности" о преступлениях нацистов и их пособников против гражданского населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны состоится в Национальном архиве Беларуси.

"Вишневый фестиваль" пройдет в Глубоком по 24 июля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июля

100 лет назад родился Катин-Ярцев Юрий Васильевич, российский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах "Капитанская дочка", "Семнадцать мгновений весны", "Шла собака по роялю" и др. Умер в 1994 году.

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