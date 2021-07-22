|
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, господдержка в строительстве жилья и обряд "Зажинки"
22.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 21 июля
Петр Миклашевич
Фото ГПК
Беларусь и госкорпорация "Росатом" прорабатывают
Михаил Михадюк. Фото из архива
Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Национальный институт интеллектуальной собственности Казахстана
Фото из архива
В Беларуси по итогам января - июля текущего года
В Минске
Фото из архива
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Фото из архива
В Беларусь
Фото из архива
Белорусские
РЕПОРТАЖ: "Нажнем копачак як на небе зорачак":
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 июля
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников торговли (25 июля), "Интернет-торговля в Беларуси: современные подходы в организации продаж и гарантия защиты прав потребителей". Начало в 11.00.
Презентация документальных изданий из серии "Без срока давности" о преступлениях нацистов и их пособников против гражданского населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны состоится в Национальном архиве Беларуси.
"Вишневый фестиваль" пройдет в Глубоком по 24 июля.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 июля
100 лет назад родился Катин-Ярцев Юрий Васильевич, российский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах "Капитанская дочка", "Семнадцать мгновений весны", "Шла собака по роялю" и др. Умер в 1994 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, господдержка в строительстве жилья и обряд "Зажинки"
ВЧЕРА Картина дня. 21 июля Предложения по изменению Конституции 22 июля будут направлены Президенту, заявил председатель Конституционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)