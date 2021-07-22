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В Брест прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в учении "Запад-2021"

22.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Приехали с хорошим настроением, добрались в течение суток. Проблем в ходе переезда не было. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Беларуси со своим личным составом для участия в учениях. Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая задача - без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря", - рассказал заместитель командира воинской части Сергей Кобров.

На железнодорожную станцию Полонка также для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На железнодорожную станцию Полонка также для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими...
 
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