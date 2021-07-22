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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,3 тыс. фур

22.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 22 июля, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопились более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 80.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 80 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 360, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 140.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" ожидают более 30 фур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопились более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 80.
 
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