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Ветераны ВОВ и пострадавшие от войны с 2022 года будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы
22.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент подписал 21 июля
Материальная помощь будет предоставляться Героям Советского Союза; инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, участвовавшим в 1943-1945 годах в разминировании территорий; награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны и на прифронтовых участках железных дорог; блокадникам Ленинграда; инвалидам с детства вследствие войны.
Также выплаты предусмотрены членам семей военнослужащих, погибших в годы войны: супругам, не вступившим в новый брак, детям-инвалидам с детства, другим иждивенцам, если к пенсиям этих лиц установлено повышение по указанному основанию.
И материальную помощь ежегодного будут получать бывшие узники фашизма, если к их пенсиям установлено повышение по указанному основанию.
"Размер материальной помощи, а также период ее выплаты ежегодно будут устанавливаться правительством по согласованию с Президентом", - уточнили в Минтруда.
Сегодня в республике проживает 14 тыс. человек, которым согласно указу предусмотрена выплата материальной помощи с 2022 года.-0-
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Размер материальной помощи, а также период ее выплаты ежегодно будут устанавливаться правительством по согласованию с Президентом.
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