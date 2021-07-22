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Обязательную регистрацию таксистов хотят ввести в Беларуси
22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию таксистов. Подготовлен проект указа, по которому транспортная инспекция будет допускать на рынок как водителей-таксистов, так и диспетчеров. Согласно документу, для легальной работы необходимо будет получать специальные карты допуска. Также водителям такси и диспетчерам нужно будет иметь регистрационную карту на транспортное средство. Регистрация будет проводиться через электронный сервис, где у водителей и диспетчеров будут личные аккаунты.
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В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию таксистов. Подготовлен проект указа, по которому транспортная инспекция будет допускать на рынок как...
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