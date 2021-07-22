100-летний юбилей отметил почетный ветеран МВД Беларуси Федор Медведь

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100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Министерства внутренних дел Беларуси Федор Медведь. Поздравить фронтовика приехали представители внутренних войск МВД. Для него организовали импровизированный концерт. Сам Федор Максимович родом из Украины. Служил в 59-м полку НКВД, который занимался охраной железнодорожных сооружений. Позже был направлен в полковую школу младших командиров в Краснодар. Там его и настигла Великая Отечественная война. Сегодня ветеран делится опытом с молодым поколением.



На кителе офицера ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", награды за освобождение Беларуси, Кубани. После увольнения в запас Федор Максимович без дела не сидел. Общий трудовой стаж ветерана ровно 60 лет.



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