ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

100-летний юбилей отметил почетный ветеран МВД Беларуси Федор Медведь

22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Министерства внутренних дел Беларуси Федор Медведь. Поздравить фронтовика приехали представители внутренних войск МВД. Для него организовали импровизированный концерт. Сам Федор Максимович родом из Украины. Служил в 59-м полку НКВД, который занимался охраной железнодорожных сооружений. Позже был направлен в полковую школу младших командиров в Краснодар. Там его и настигла Великая Отечественная война. Сегодня ветеран делится опытом с молодым поколением. 

На кителе офицера ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", награды за освобождение Беларуси, Кубани. После увольнения в запас Федор Максимович без дела не сидел. Общий трудовой стаж ветерана ровно 60 лет.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Министерства внутренних дел Беларуси Федор Медведь. Поздравить фронтовика...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент Беларуси подписал указ о выплате ежегодной материальной помощи ко Дню Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by